Arriva "Il colore viola", film-musical con Halle Bailey: cosa sapere

Il Colore Viola, diretto da Blitz Bazawule, è ambientato nel Novecento nel Sud degli Stati Uniti, nella Georgia segregazionista, e racconta le vicende di alcune donne afroamericane. Il personaggio di primo piano è sicuramente Celie (Fantasia Barrino), che ha subito soprusi sia dal padre violento e incestuoso, sia dal marito alcolizzato Albert (Colman Domingo). Quando suo padre cerca di violentare sua sorella minore, Nettie (Halle Bailey), la donna le offre un riparo. Purtroppo anche qui Nettie non è al sicuro, perché il marito di Celie prova a molestarla e poi la caccia di casa. Celie intanto avrà un figlio, Harpo (Corey Hawkins), che sposerà poi una giovane donna indipendente, Sofia (Danielle Brooks), che a sua volta subirà la violenza maschile. Nuovo scompiglio si crea quando il marito di Celia arriva a portare in casa la sua amante, la cantante Shug Avery (Taraji Penda Henson), che però diventa, inaspettatamente, amica di Celia. Una storia di sorellanza, sofferenza e coraggio, che racconta una società dove essere donne, e di colore, ha un peso enorme.

Come detto, non è la prima volta che Il Colore Viola ispira un adattamento. Nel 1985 Steven Spielberg aveva già dato vita a un film, con Whoopi Goldberg nei panni di Celie. Mentre nel 2005 Oprah Winfrey aveva prodotto a Broadway la sua popolare versione musicale. E ora, proprio sotto il patrocinio degli stessi Spielberg e Winfrey, la storia si ravviva, una volta ancora.

Oprah: "Il Colore Viola ha cambiato la mia vita"

Oprah, durante la conferenza stampa di presentazione del film-musical, che si è tenuta a Los Angeles, si è commossa più volte, mentre spiegava perché ha voluto riportare al cinema il testo di "guarigione, perdono e sorellanza" dell'autrice premio Pulitzer Alice Walker, "che si è fatta avanti da sola, ma ha parlato per diecimila. Ha dato voce a un'intera comunità di donne nere abituate a subire violenze e discriminazioni". Nel 1985, la chiamata di Steven Spielberg "ha semplicemente cambiato tutto". Il regista l'aveva scelta per la parte di Sofia, la nuora ribelle e fiera della protagonista, nel primo adattamento cinematografico del romanzo. "Nella mia vita - si commuove Winfrey - non ho mai desiderato qualcosa come quel ruolo. È stato un momento decisivo, che ha modificato la mia anima e la mia traiettoria, e mi ha guidata per gli anni a venire. Dopo sono arrivati The Oprah Show e tutto il resto, ma è il 'Purple' che mi ha salvata".