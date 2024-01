Oprah Winfrey compie 70 anni, 12 curiosità sulla “Queen of All Media”

8/13 ©Getty

YOU GET A CAR! EVERYBODY GETS A CAR! - Momenti storici del The Oprah Winfrey Show sono stati anche quelli in cui la conduttrice faceva pubblicità ad alcuni prodotti regalandoli al pubblico. Nel 2004 ogni spettatore ricevette un’auto nuova, una Pontiac, e la frase “You get a car! You get a car! Everybody gets a car!” pronunciata dalla conduttrice è diventata un tormentone oltre che materiale per tantissimi meme