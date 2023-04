Oprah Winfrey in Italia, detox a Fiuggi e pane ciociaro postato su IG

La conduttrice televisiva Oprah Winfrey, una delle donne più famose e potenti del mondo, ha soggiornato a Fiuggi per concedersi un percorso detox durato una settimana. Lo scenario è stato il Grand Hotel Palazzo Fiuggi, l'ex Palazzo della Fonte. Ha pubblicato sui propri seguitissimi canali social tanti scatti che documentano la sua esperienza, da lei (e dalle sue amiche) assai gradita. Ma a rapire il suo cuore è stato soprattutto il pane preso in un forno artigianale di Torre Cajetani, in provincia di Frosinone

La conduttrice televisiva Oprah Winfrey è stata a Fiuggi per una vacanza, soggiornando nella celebre città italiana termale per una settimana di detox. I giorni che si è concessa a Fiuggi arrivano dopo la tappa pasquale in Vaticano.

La donna più famosa e potente del globo terraqueo ha soggiornato al Grand Hotel Palazzo Fiuggi, l'ex Palazzo della Fonte. Qui ha fatto una full immersion di sapori ciociari (pane in primis), escursioni a piedi e in bicicletta, oltre (chiaramente) a una buona dose di terme e massaggi.

Ha pubblicato sui propri seguitissimi canali social gli scatti dell’esperienza, vissuta con alcune amiche.

Ma a rapire il cuore di Oprah è stato soprattutto il pane ciociaro. “Non potevo lasciare l'Italia senza il mio souvenir preferito: il pane!”, si legge nella didascalia a corredo di una foto di Winfrey con il pane laziale, condivisa sul suo profilo Instagram.

La pagnotta è stata presa in un forno artigianale di Torre Cajetani, città in provincia di Frosinone, nel Lazio.

La sua è stata non solo una vacanza tra i sapori regionali del nostro Paese ma anche tra le meraviglie artistiche: Oprah & Co. hanno visitato i centri cittadini, ammirando la bellezza di tanti meravigliosi borghi nostrani.

Una bella pubblicità per l’Italia, dato che parliamo di una donna che è seguita da uno stuolo di follower a più zeri: 22 milioni è il numero di seguaci di Oprah (anzi: oltre 22 milioni, per l'esattezza).



Prima sono arrivate le indiscrezioni, poi la conferma sui social di Oprah

Prima che fosse lei stessa a documentare la vacanza italiana, ci sono state parecchie indiscrezioni sulla presenza di Oprah Winfrey nel nostro Paese.

Una volta arrivata la conferma sulla pagina Facebook ufficiale della signora del giornalismo a stelle e strisce, l’Italia ha esultato.

Nessuna agenzia pubblicitaria sarebbe mai riuscita a creare una campagna promozionale della potenza di questa: le foto di Oprah in accappatoio bianco e ciabattine insieme alle amiche mentre tutte bevono dalla fonte interna della oligominerale sono di una potenza senza eguali.

Quella fonte è stata resa celebre da Michelangelo Buonarroti (il quale per primo ne scoprì gli effetti curativi. Lui la usava per i calcoli renali di cui soffriva). Ma diciamocelo: la pubblicità che le sta facendo adesso Oprah è molto più potente… Ok che Michelangelo non aveva Instagram, però... Oprah è Oprah.

