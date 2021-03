Intervista Meghan: “Temevano mio figlio avesse la pelle scura”. VIDEO

Oprah: “Harry mi ha detto che non sono stati la Regina o il principe Filippo”

approfondimento

E proprio il principe Harry durante l’intervista - in alcune clip non andate in onda ma recuperate in un secondo momento dalla Cbs - ha precisato che le frasi sul colore della pelle di Archie non sono da imputare né alla Regina Elisabetta né al principe consorte Filippo. Il duca di Sussex - ha sottolineato Oprah Winfrey - "non ha voluto condividere con me l'identità" del membro della famiglia reale che ha fatto quei commenti. Ma ha voluto essere sicuro che io sapessi che non si è trattato né di sua nonna né di suo nonno, e che avessi l'opportunità di diffonderlo". In ogni caso, ha ribadito, "non ha voluto dirmi chi abbia preso parte a quella conversazione".