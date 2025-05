Trump mostra a Ramaphosa foto di "bianchi uccisi". Ma sono false

Durante il bilaterale, il tycoon ha avanzato contro Ramaphosa pesanti accuse di “genocidio dei bianchi e sequestri di terreni”, mostrando in diretta alcune immagini a supporto. "Questi sono tutti agricoltori bianchi che vengono seppelliti", ha detto Trump, mostrando la stampa di un articolo. In realtà, l'immagine è tratta di un video girato in Congo

Si è svolto ieri nello Studio Ovale il colloquio tra il presidente statunitense Donald Trump e quello sudafricano Cyril Ramaphosa. In un acceso dibattito, i due leader si sono scontrati sulle violenze contro gli afrikaner, gli agricoltori bianchi sudafricani, che accusano il governo di “genocidio” e sono sostenuti dall'amministrazione di Washington. Durante il bilaterale, il tycoon ha avanzato contro Ramaphosa pesanti accuse di “genocidio dei bianchi e sequestri di terreni”, mostrando in diretta alcune immagini a supporto. "Questi sono tutti agricoltori bianchi che vengono seppelliti", ha detto Trump, mostrando la stampa di un articolo. ma l'immagine mostrata da Trump ritrae in realtà fatti totalmente diversi.

Le immagini "false" proposte da Trump

Le immagini proposte dal tycoon sono tratte da un video di Reuters, pubblicato il 3 febbraio e poi verificato dal team di fact-checking dell'agenzia, che mostra un gruppo di operatori umanitari mentre sollevano sacchi per cadaveri nella città congolese di Goma. L'immagine proposta dal presidente statunitense era stata dunque ricavata da un filmato girato in Congo a seguito degli scontri tra l'esercito congolese e i ribelli dell'M23 sostenuti dal Ruanda.

Il confronto nello Studio Ovale

Mostrando un lungo documentario per denunciare le uccisioni e le violenze subite dagli agricoltori bianchi sudafricani, Trump ha detto: "Queste cose sono accadute in Sudafrica", "le loro terre vengono espropriate, loro vengono uccisi e il governo non fa nulla". Il presidente Ramaphosa ha provato a replicare che gli atti di violenza sono opera di "una minoranza di estremisti" e che quella "non è la linea del governo".

La verifica delle immagini

Come riferisce Reuters in un altro articolo di fact-checking, il video mostrato dal presidente Usa è fuorviante. Riprodotte su un televisore nello Studio Ovale, le immagini mostravano croci bianche che secondo il presidente Usa erano “tombe di bianchi”. In realtà, il video risale al “settembre 2020 durante una protesta dopo l'uccisione di due persone nella loro fattoria” e le croci “non indicavano tombe reali”, precisa Reuters.