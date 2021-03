Casa Reale riunita d'urgenza dopo l’intervista a Meghan e Harry

La Bbc scrive che si sono svolti degli incontri a Buckingham Palace per fare il punto sulla crisi dopo le dichiarazioni del duca e della duchessa di Sussex alla Cbs, vista in tv da circa 11 milioni di britannici. Il principe Carlo nella prima uscita pubblica non ha rilasciato alcun commento

Dopo l’ intervista di Oprah Winfrey a Meghan e Harry mandata in onda dalla Cbs, si sono svolte riunioni per fare il punto sulla crisi all’interno della famiglia reale. Lo scrive la Bbc , che attraverso la corrispondente Daniela Relph ha fatto sapere anche che Buckingham Palace “non intende farsi dettare i tempi" sulle affermazioni del duca e della duchessa di Sussex.

Undici milioni di spettatori per l'intervista nel Regno Unito

Di solito dopo questo genere di riunioni, la Corona emette un comunicato ufficiale, così come accadde dopo che Harry e Meghan dichiararono di rinunciare ad essere membri attivi della famiglia reale. L’intervista in cui Meghan ha accusato la Casa Reale di aver temuto per il colore della pelle del figlio Archie, prima che nascesse, e in cui la coppia ha detto di aver lasciato la famiglia “per carenza di sostegno e comprensione” è stata vista in tv nel Regno Unito da circa 11 milioni di spettatori. In Italia sarà trasmessa stasera alle 21.30 su Tv8.