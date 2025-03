Medioriente, Egitto: “Segnali positivi su proposta per Gaza". LIVE

L'esercito israeliano e lo Shin Bet confermano, in una dichiarazione congiunta, l'uccisione del portavoce di Hamas Abdul Latif al-Qanoua in un attacco aereo nel nord della Striscia di Gaza la notte scorsa. Lo riporta il Time of Israel. Qanoua, aggiunge la nota, ha anche lavorato come agente nell'ala militare del gruppo terroristico, oltre a essere stato, come portavoce, uno dei "principali istigatori" di Hamas. "Qanoua ha sistematicamente utilizzato piattaforme mediatiche per scopi di propaganda, terrore psicologico e distribuzione di false informazioni sulle attività di Hamas nella Striscia di Gaza e al di fuori di essa", si legge nella dichiarazione.