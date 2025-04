Dazi, Trump: "Sarò gentile il 2 aprile". Attesa per mosse presidente

Il 2 aprile è la data dell’annunciato “Liberation Day” in cui il presidente americano imporrà le nuove tariffe. Nelle scorse ore ha ribadito che saranno molto "più bassi" di quelli imposti da altri Stati agli Usa. La minaccia tariffe agita però i mercati. Intanto il Messico chiede a Washington di mantenere l'accordo di libero scambio Nafta mentre il Vietnam ha ridotto i suoi dazi ascolta articolo

L'economia mondiale è in attesa delle decisioni definitive di Donald Trump sui dazi. Il 2 aprile è la data fissata dal presidente americano per imporre le nuove tariffe ed è stato ribattezzato il “giorno della liberazione”. Un modo, secondo il tycoon, per uscire dalla morsa di chi per decenni ha approfittato degli Stati Uniti. Nelle scorse ore Trump ha ribadito che sarà "molto gentile" con i partner commerciali degli Stati Uniti quando annuncerà i dazi. Altri Paesi "si sono approfittati di noi e noi saremo molto gentili con loro, rispetto a quello che hanno fatto a noi", ha affermato, assicurando che i dazi doganali Usa saranno "più bassi" e in alcuni casi "significativamente più bassi" di quelli imposti da altri Stati.

Messico a Usa: “Mantenere l'accordo di libero scambio Nafta” Intanto il Messico ha chiesto agli Usa di mantenere l'Accordo nordamericano per il libero scambio (Nafta) che vincola i due paesi e il Canada, in vista dei nuovi dazi doganali. Il trattato ha portato benefici a "tutti e tre i Paesi" e deve "restare in vigore", ha detto telefonicamente il ministro degli Esteri messicano Juan Ramón de la Fuente al segretario di Stato americano Marco Rubio. Il Vietnam risponde a Trump riducendo i suoi dazi Invece il Vietnam ha annunciato di aver ridotto i dazi doganali su una serie di beni tra cui automobili, gas liquefatto e alcuni prodotti agricoli in risposta alla minaccia di tariffe più elevate da parte degli Stati Uniti. "A partire dal 31 marzo 2025 alcuni articoli come automobili, legna, etanolo, cosce di pollo congelate, pistacchi, mandorle, mele fresche, ciliegie e uvetta saranno soggetti a una nuova aliquota preferenziale di dazio all'importazione", si legge in una dichiarazione pubblicata sul portale informativo del governo vietnamita. Nella dichiarazione si afferma che i dazi all'importazione su alcune auto saranno dimezzati e l'aliquota d'imposta sul gas naturale liquefatto scenderà dal 5% al 2%. Il deficit commerciale di Washington con il Vietnam è il quarto più grande dopo quelli con Cina, Messico e Ue. Vedi anche Dazi Usa auto, a rischio quasi 3 mld di fatturato per aziende italiane

Male le Borse In attesa che Trump sveli le sue carte, le borse mondiali stanno soffrendo appesantite dall'incertezza e soprattutto dalla paura di stagflazione. "Non ho sentito questo termine per anni. Gli Stati Uniti sperimenteranno un boom, avremo successo come mai prima", ha detto il presidente Usa liquidando i timori che dilagano sui mercati finanziari. Anche la direttrice del Fmi Kristalina Georgieva ha affermato di non vedere all'orizzonte una recessione o una stagflazione, prevedendo che l'economia Usa andrà bene anche se forse "un po' meno bene del solito". Ma si è detta preoccupata per "la capacità di assorbimento delle economie di ulteriori shock" e ha ammonito che i dazi creano incertezza, influendo sulla fiducia già in calo dei consumatori e degli investitori. L'Ue prepara la risposta L'Europa prepara la sua risposta "senza linee rosse”. Finora ha replicato con misure mirate ai dazi di Trump ma le nuove tariffe rischiano di innescare una guerra commerciale totale e richiedono quindi una risposta adeguata. Bruxelles - secondo indiscrezioni di El Pais - starebbe valutando l'attuazione del cosiddetto strumento anti-coercizione per la sicurezza economica, che consentirebbe di chiudere il mercato Ue a determinati beni e servizi e di impedire ad aziende statunitensi di partecipare a concorsi di licitazione pubblica o a progetti finanziati con il bilancio comunitario. Vedi anche Trump: "Dazi reciproci a tutti i Paesi". Europa affonda, Milano -1,77%