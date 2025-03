Perché ora Trump minaccia di imporre nuovi dazi alla Russia?

Il presidente Usa è frustrato per i ritardi nelle trattative di pace per l'Ucraina. Nonostante telefonate e incontri bilaterali, Mosca non ha ancora accettato una tregua. Le richieste del Cremlino, che prevedono un governo di transizione ucraino, sono giudicate inaccettabili. La Casa Bianca teme che i negoziati siano solo un pretesto per far guadagnare tempo ai russi, che stanno avanzando nel Kursk e rafforzando le loro linee sul fronte. Gli Stati Uniti quindi stanno valutando nuove misure di pressione economica