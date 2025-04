Morbillo Usa, Kennedy Jr al funerale di una bambina in Texas

Il segretario della Salute e dei Servizi Umani (Hhs) degli Stati Uniti, il no vax Robert F. Kennedy Jr. è arrivato nel West Texas per dare il suo sostegno alla famiglia della seconda piccola vittima dell'epidemia di morbillo. Lo riferisce la Cnn. La vittima, che non era vaccinata, è deceduta nelle scorse ore in un ospedale locale, dove stava ricevendo cure per il morbillo, segnando il secondo decesso di un minore nello Stato del Texas collegato all'epidemia

Il ministro della Sanità americano Robert F. Kennedy Jr, noto prima dell'insediamento dell'amministrazione Trump per le sue campagne no-vax, ha presenziato in Texas ai funerali di una bambina di otto anni morta di morbillo. Lo riferisce la Cnn. La morte, in un ospedale della città di Lubbock, è la seconda confermata in un decennio a causa dell'epidemia. La bambina non era vaccinata e non aveva altre patologie che la avrebbero resa più vulnerabile.

Kennedy: "il modo più efficace per fermare il morbillo è il vaccino"

"Sono qui per consolare la famiglia e la comunità", ha detto Kennedy su X. L'ex no-vax ha aggiunto che "il modo più efficace per fermare il morbillo è il vaccino". Anche l'altro bambino morto per la stessa malattia in Texas non era stato vaccinato. Ciò nonostante i gruppi no-vax hanno attribuito, senza prove, le due morti a errori medici. Dall'inizio dell'epidemia a fine gennaio 480 casi di morbillo sono stati registrati in Texas, 56 dei quali finiti in ospedale. L'epidemia si è allargata ai vicini New Mexico (54 casi finora) e Oklahoma (10). Se la malattia continuasse a diffondersi a questo passo gli Stati Uniti potrebbero perdere il loro status, ottenuto nel 2000, di Paese che ha battuto il morbillo.