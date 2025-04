Condanna Marine Le Pen, cosa succede ora? Gli scenari per il 2027

Introduzione

Marine Le Pen, la leader del Rassemblement National, per tre volte candidata sconfitta all'Eliseo, è stata condannata a cinque anni di ineleggibilità, con effetto immediato, compromettendo così la sua candidatura alla presidenza per una quarta volta nel 2027. Un voto per il quale i sondaggi la davano favorita almeno al primo turno. Una sentenza che ha scatenato un terremoto politico a due anni dalle prossime elezioni presidenziali (TUTTE LE REAZIONI ALLA CONDANNA).