Guerra Ucraina Russia, Macron: “Avanti con sanzioni a Russia”. LIVE

“Putin finge soltanto di negoziare, le sanzioni contro la Russia restano”, dice Macron al vertice di Parigi con i 'volenterosi' sull'Ucraina. Niente unanimità, invece, sull'invio di soldati come peacekeeper. Uno dei no dall'Italia, che chiede “garanzie solide per Kiev nel contesto euro-atlantico” e insiste, con la premier Meloni, per “coinvolgere gli Usa” al prossimo incontro. Decisa intanto una missione franco-britannica per addestrare l'esercito di Kiev e quella che Macron ha definito una “forza di rassicurazione” in Ucraina, formata da “diversi Paesi europei” dopo il raggiungimento della pace. L'ira di Mosca: “Parigi e Londra preparano l'intervento militare. Sono piani aggressivi mascherati da peacekeeping”, dice Zakharova.

