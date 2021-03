4/24 ©Getty

Meghan e Harry hanno poi dichiarato come abbiano cercato di mantenere privata la loro relazione e di come fosse difficile riuscire a vedersi per via dei diversi impegni e dei giornalisti che storicamente seguono con interesse le vicende della famiglia reale inglese. Nel novembre del 2016 è la stessa Casa reale a confermare il fidanzamento chiedendo il rispetto della privacy per l'attrice

Royal Wedding, ecco i sosia di Harry e Meghan. FOTO