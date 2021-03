Il principe Harry: ho temuto per Meghan il destino di mia madre Diana

“Sei rimasta in silenzio o sei stata silenziata da Buckingham Palace?”. A guardare il trailer dell’intervista rilasciata da Meghan Markle alla regina dei talk show americani, Oprah Winfrey, sembra veramente che la storia sia destinata a ripetersi. I soliti bene informati dicono già che a Buckingham Palace “dovranno nascondersi dietro al divano”, quando l’intervista dell’ex attrice di Hollywood, accompagnata in un secondo momento dal marito, il principe William, verrà trasmessa il prossimo 8 marzo dalla Cbs (e nel Regno Unito è corsa a chi se l’accaparrerà per primo). La memoria corre infatti alla famosa intervista in cui Lady Diana dichiarò che il suo matrimonio era “un po’ troppo affollato”, con un chiaro riferimento a Camilla Parker Bowles, attuale consorte del principe Carlo.

Harry: "Ho temuto che la storia si ripetesse"

Stando alle anticipazioni dell’atteso faccia a faccia dell’8 marzo, “ho temuto che la storia si ripetesse” è anche quanto avrebbe dichiarato Harry ad Oprah, attribuendo la responsabilità della morte della madre ancora una volta alla stampa. Diana morì in un incidente stradale a Parigi, nel 1997, mentre stava cercando di sfuggire ai paparazzi che la stavano inseguendo. Il suo secondogenito era ancora un bambino, e i segni di quel trauma sono presenti ancora oggi che il principe ha 36 anni.

Il rapporto "tossico" con la stampa britannica



Il duca di Sussex ha avuto a lungo un rapporto difficile con i tabloid britannici. In un’intervista televisiva andata in onda nei giorni scorsi negli Stati Uniti, ha affermato che la pressione della stampa inglese era per lui “tossica” e “stava distruggendo” la sua "salute mentale". "Non riesco a immaginare come deve essere stato per mia madre affrontare questo percorso da sola tutti quegli anni", ha confessato alla Winfrey nella parte dell’intervista in cui lui è seduto accanto alla moglie e le tiene la mano. "Per noi due è stato incredibilmente difficile, ma almeno abbiamo uno l'altra", ha spiegato Harry. Nel trailer, Meghan, di bianco (Armani) vestita (costo: 4700 dollari), rimane in silenzio, emozionata.