Giovane italiana accoltellata dall'ex a Oslo: è in rianimazione

Martina Voce, una studentessa fiorentina di 21 anni è stata accoltellata in un fast food a Oslo. A colpirla sarebbe stato l'ex fidanzato norvegese di origini indiane, che, in base alle prime ricostruzioni, è rimasto ferito ed è trattenuto in stato di fermo in ospedale. La 21enne non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma è ancora ricoverata nel reparto di rianimazione. La ragazza studia e lavora nel fast food. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe raggiunto la studentessa nel locale e l'avrebbe colpita con un coltello alla carotide. Tre colleghi, due uomini e una donna, hanno cercato di fermarlo e il giovane sarebbe rimasto ferito.