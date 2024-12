Attentato Germania, incriminato per omicidio il killer di Magdeburgo

Le segnalazioni

Secondo il Wall Street Journal le autorità saudite avevano avvertito la Germania sulla pericolosità di Taleb Al Abdulmohsen per quattro volte, tra il novembre del 2023 e il settembre del 2024. Berlino però, scrive il quotidiano, ignorò le segnalazioni perché pensava che Riad lo avesse preso di mira per aver ripudiato l'Islam, un reato che nel regno è punibile con la morte. La polizia ritiene che l'uomo, che negli ultimi anni in interviste e sui social media aveva accusato il governo tedesco di non fare abbastanza per combattere l'islamismo e si era avvicinato alle posizioni dell'estrema destra tedesca e internazionale, abbia agito da solo. Secondo quanto riportato dallo Spiegel, l’uomo sarebbe dovuto comparire davanti al tribunale a Berlino giovedì 19 dicembre, il giorno prima dell’attacco a Magdeburgo, ma non si è mai presentato: era sotto indagine per "abuso di chiamate di emergenza".