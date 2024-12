Attentato a Magdeburgo, chi è il saudita che ha compiuto l'attacco

L'uomo si chiamerebbe Taleb Al Abdulmohsen e avrebbe 50 anni. Arrivato in Germania nel 2006 e avrebbe agito da solo, come lupo solitario. Non ancora chiaro il movente dell'attentato. Riad avrebbe avvertito Berlino sulla sua pericolosità ascolta articolo

È un medico psichiatra e lavora a Bernburg l'uomo arrestato dopo aver lanciato ieri sera un auto a folle velocità sulla gente al mercatino di Natale di Magdeburgo, in Germania, dove sono state uccise almeno due persone e 68 risultano ferite. Stando alle altre informazioni divulgate dal presidente della Regione Sassonia-Anhalt, si tratta di un saudita di circa 50 anni di nome Taleb Al Abdulmohsen. Arrivato in Germania nel 2006. Avrebbe agito da solo, come lupo solitario. Fonti saudite hanno detto a Reuters che Riad aveva avvertito le autorità tedesche sulla pericolosità dell'autore dell'attentato. L'uomo ha pubblicato e ripostato dichiarazioni estremiste sul suo account X accusando la Germania di voler islamizzare l'Europa.

Aveva un permesso di soggiorno permanente Da quanto si apprende, l'uomo avrebbe noleggiato il veicolo usato per la strage poco prima dell'attacco. Sul sedile del passeggero sarebbe stato ritrovato un bagaglio. Un video mostra il suv nero che si ferma e l'uomo alla guida che esce dal veicolo, alza le mani e si sdraia per terra, circondato dagli agenti che gli puntano addosso le armi. Secondo fonti citate dall'emittente Mdr, l'attentatore non era ancora noto alle autorità tedesche come islamista. Stando alla Bild, ha lavorato come medico in una struttura privata di Magdeburgo. L'uomo, ha detto il ministro dell'Interno della Sassonia-Anhalt, Tamara Zieschang, vive a Bernburg nel distretto di Salzland e ha un permesso di soggiorno permanente. Nell'auto non è stato trovato alcun ordigno esplosivo. Lo ha riferito la polizia locale, citata dai media tedeschi. A causa di un bagaglio sospetto sul sedile del passeggero, l'area intorno all'auto era stata transennata nel timore che si trattasse di esplosivo.

Der Spiegel: "Fan di Musk e dei cospirazionisti" Secondo quanto riportato da Der Spiegel, il sospetto apparentemente era un fan di Elon Musk, di un cospirazionista Usa come Alex Jones e dell'attivista di destra britannico Tommy Robinson. Il quotidinao tedesco riporta un post su X del presunto attentatore: "Se ascolti qualcuno come Tommy Robinson o anche Elon Musk... Se senti qualcosa sull'islamizzazione, penserai: 'Loro due sono teorici della cospirazione'. Ma posso dire per esperienza che tutto ciò che dice Robinson, Musk, Alex Jones, o chiunque sia descritto dai media tradizionali come un radicale o estremista di destra, sta dicendo la verità". L'uomo sosteneva di non essere di destra, descrivendosi di sinistra, ha aggiunto Der Spiegel. Vedi anche Auto contro folla al mercatino di Magdeburgo, vittime e feriti. VIDEO

Perquisizioni a Bernburg, dove viveva l'attentatore I sito di notizie tedesco Mdr, che citaun portavoce della polizia locale, ha riportato che dopo l'attacco sono state effettuate perquisizioni a Bernburg. Secondo il ministro dell'Interno del Land Sachsen-Anhalt, Tamara Zieschang, il sospetto arrestato viveva nella città nel distretto di Salzland. Oggi sono attesi a Magdeburgo il cancelliere federale Olaf Scholz e il ministro degli Interni federale Nancy Faeser (SPD). In serata ci sarà una commemorazione nella cattedrale di Magdeburgo, ha annunciato il sindaco Simone Borris. Leggi anche Attentato contro bus a Gerusalemme, morto 12enne. Diversi feriti

La polizia tedesca: "Ancora non chiaro il movente" La polizia tedesca non può ancora fornire alcuna informazione sul movente dell'attentato compiuto al mercatino di Natale. L'evento “non può ancora essere classificato in modo definitivo”, ha affermato un portavoce delle forze dell'ordine, citato dai media tedeschi, precisando che "non si conoscono ancora i retroscena, stiamo tenendo conto di tutto". L'identità e la storia dell'uomo arrestato dalla polizia, è oggetto di forte stupore in Germania: come è possibile, ci si chiede, che un medico, che vive nella Repubblica federale da oltre 18 anni, assunto a tempo indeterminato, e operativo nella sua professione, possa essersi radicalizzato? A tormentare politici e opinione pubblica è anche l'aumento della frequenza degli atti violenti di matrice terroristica: l'ultimo attacco alla folla di questo 2024 risale al 23 agosto, quando un uomo armato di coltello ha aggredito i cittadini di Solingen, che celebravano i 650 anni della loro città con un festival dedicato alla diversità, nel Nordreno-Vestfalia. Il bilancio fu di tre morti e 8 feriti. Leggi anche Isis rivendica attacco a Solingen con 3 morti. Attentatore confessa