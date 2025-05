Il programma

Le due giornate del 10 e 11 maggio sono dedicate a tutti gli appartenenti alle bande militari, istituzionali, amatoriali, folkloristiche, di paese, sportive, scolastiche e dei college, e a tutte le categorie che riconducibili al mondo dello spettacolo popolare. Le celebrazioni si aprono nel pomeriggio di sabato 10 maggio (dalle 14 alle 17) con il pellegrinaggio alla porta santa, con la possibilità di ricevere il Sacramento della Riconciliazione nelle chiese giubilari. Il culmine della due giorni giubilare è la tradizionale messa domenicale: l’ingresso in piazza San Pietro in questa occasione è totalmente gratuito e non richiede alcun tipo di biglietto. Oltre agli appuntamenti religiosi, l’evento prevede, per il pomeriggio del sabato, anche numerose esibizioni bandistiche nelle piazze romane.