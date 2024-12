Auto contro folla al mercatino di Magdeburgo, almeno 11 morti. VIDEO

L'uomo arrestato alla guida dell'auto che si è scagliata contro la gente non era precedentemente noto alle forze dell'ordine come un estremista islamico. Lo riferiscono fonti della sicurezza alla Dpa

A Magdeburgo, capitale della Sassonia-Anhalt, un auto è piombata in serata sulla folla. L'impatto, con il mercatino pieno di gente, è stato devastante. Il bilancio delle vittime dopo qualche ora era ancora molto provvisorio ma la Bild ha riferito di almeno undici morti e decine di feriti, "tra i 60 e gli 80", secondo i soccorritori. Le autorità hanno parlato di "sospetto attentato" ma la pista terroristica sembra quella privilegiata: l'uomo alla guida del veicolo è stato arrestato dalla polizia. Secondo Die Welt, si tratterebbe di un saudita, che ha percorso circa 400 metri falciando la folla prima di essere fermato. I video dell'accaduto mostrano il panico e il fuggi fuggi che ha fatto seguito all'irruzione dell'auto, una Bmw scura affittata poco prima, tra gli stand. Panico, urla, ambulanze. Nella piazza del municipio che ospitava il mercato sono state montate anche delle tende per accogliere i feriti. Finora non era sospettato come estremista islamico l'uomo che è stato arrestato. Lo scrive la Dpa. Secondo le prime informazioni circolate sul suo conto, si tratterebbe di un uomo di circa 50 anni di origine saudita. (GUARDA IL VIDEO)