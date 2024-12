Attentato Germania, auto su mercatino di Natale a Magdeburgo: 4 morti

Venerdì un uomo saudita di 50 anni ha fatto irruzione tra gli stand natalizi a bordo di un'auto falciando la folla: ha ucciso almeno 4 persone, un adulto e un bimbo, e ne ha ferite una settantina (41 gravi). Era arrivato in Germania nel 2006 e svolgeva da anni la professione di medico: è stato arrestato. Sarebbe un lupo solitario e non comparirebbe negli elenchi degli islamisti considerati a rischio, anche se - secondo alcune fonti - Riad avrebbe avvertito Berlino della sua pericolosità. Perquisizioni a Bernburg ascolta articolo

In Germania, nella grande piazza di Magdeburgo, venerdì sera un uomo saudita di 50 anni ha fatto irruzione al mercatino di Natale a bordo di un'auto falciando la folla: ha ucciso almeno quattro persone, tra cui un adulto e un bimbo piccolo, e ne ha ferite una settantina (tra cui 41 in modo grave). Non ci sono italiani coinvolti. Proseguono le indagini per capirne di più. L’uomo era arrivato in Germania nel 2006 e svolgeva da anni la professione di medico: è stato subito arrestato. Il 50enne non comparirebbe negli elenchi delle liste degli islamisti considerati a rischio - anche se, secondo alcune fonti, Riad avrebbe avvertito Berlino della sua pericolosità - e avrebbe agito da lupo solitario: non si ritiene, quindi, che ci siano altri pericoli per la popolazione. La sicurezza nei mercatini di Natale tedeschi, comunque, è stata rafforzata. In tarda mattinata sul posto è atteso l’arrivo del cancelliere federale Olaf Scholz e della ministra degli Interni federale Nancy Faeser (SPD). In serata ci sarà poi una commemorazione nella cattedrale di Magdeburgo.

Le indagini La polizia di Magdeburgo ha chiesto a eventuali testimoni di farsi avanti con qualsiasi informazione sull'attacco, come foto, video o resoconti. Mentre le autorità locali hanno subito parlato di un “attentato”, la polizia ha precisato che "tutte le piste sono aperte". La forze dell'ordine, infatti, non hanno ancora determinato se l'attacco abbia matrice islamista. "Non conosciamo ancora i retroscena, stiamo considerando ogni ipotesi", ha dichiarato un portavoce della polizia alla stampa locale. "I motivi restano misteriosi", ha scritto il settimanale Der Spiegel. Il bilancio Il bilancio ufficiale parla di quattro morti e 68 feriti, di cui 41 gravi. Lo shock in Germania è grande: giovedì 19 dicembre i tedeschi avevano ricordato l'attentato del mercatino di Natale di Berlino, alla Breitscheidplatz, dove il tunisino Anis Amir aveva assalito la folla con un camion uccidendo 13 persone, fra cui l'italiana Fabrizia di Lorenzo. Il massacro di ieri, invece, è stato commesso a bordo di un'auto (una Bmw ) guidata a tutto gas contro la folla per oltre 400 metri. L’uomo è riuscito a colpire decine di persone, che passeggiavano fra gli stand col vin brulè. Chi è l’uomo arrestato Il sito di notizie tedesco Mdr, citando un portavoce della polizia locale, ha spiegato che sono in corso perquisizioni a Bernburg. Secondo la ministra dell'Interno del Land Sachsen-Anhalt, Tamara Zieschang, il sospetto arrestato viveva nella città nel distretto di Salzland. L'identità e la storia dell'uomo arrestato dalla polizia è oggetto di forte stupore in Germania: come è possibile, ci si chiede, che un medico, che vive nella Repubblica federale da oltre 18 anni, assunto a tempo indeterminato e operativo nella sua professione, possa essersi radicalizzato? L’uomo non sarebbe nelle liste degli islamisti considerati a rischio, anche se fonti saudite hanno detto a Reuters che Riad aveva avvertito le autorità tedesche sulla sua pericolosità. L’uomo, infatti, avrebbe pubblicato e ripostato dichiarazioni estremiste sul suo account X accusando la Germania di voler islamizzare l'Europa. Vedi anche Attentato a Magdeburgo, chi è il saudita che ha compiuto l'attacco

Le reazioni "È una catastrofe per Magdeburgo e per la Germania in genere", ha commentato a caldo Reiner Haseloff, il presidente della regione Sassonia- Anhalt. "I miei pensieri vanno alle vittime e ai loro parenti, siamo al fianco delle cittadine e dei cittadini di Magdeburgo", ha detto invece il cancelliere Scholz. Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha ringraziato i servizi di emergenza: "Non tutti i retroscena del terribile atto sono stati ancora chiariti. I miei pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie. Vorrei ringraziare tutti i soccorritori per il loro impegno". Gli Stati Uniti si sono detti "sconvolti e rattristati" dall'attacco e “pronti a fornire assistenza”. "Non è la prima volta che accade sotto Natale. Dobbiamo essere attenti a come gestiamo le nostre politiche anche per come riusciamo a garantire la sicurezza dei nostri cittadini", ha detto Giorgia Meloni dando la sua solidarietà ai tedeschi. “Siamo scioccati. Esprimiamo le nostre condoglianze alle famiglie delle vittime, così come al governo e al popolo della Repubblica Federale”, ha detto Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha telefonato a Scholz: sono "scene orribili, i miei pensieri sono con le vittime e le loro famiglie. La Nato è con la Germania". “Siamo tutti devastati. I francesi rivivono il terrore degli attentati terroristici che ci hanno colpito. La nostra solidarietà è totale, questo lutto è nostro e la nostra volontà di lottare è assoluta", ha scritto su X il premier francese Francois Bayrou. Anche l'Arabia Saudita ha espresso "solidarietà" alla Germania dopo che uno dei suoi cittadini è stato arrestato per l'attacco nel mercatino di Natale. Il governo saudita ha espresso "solidarietà al popolo tedesco e alle famiglie delle vittime" e "afferma il suo rifiuto della violenza", ha detto il ministero degli Esteri in una dichiarazione su X. "Scholz dovrebbe dimettersi immediatamente. Incompetente idiota", ha scritto sempre su X Elon Musk. Vedi anche Auto contro folla al mercatino di Magdeburgo, vittime e feriti. VIDEO