Germania, Scholz sfiduciato. Verso elezioni anticipate a febbraio

"È la sesta volta che un cancelliere chiede la fiducia in Parlamento", aveva detto Scholz stamattina prendendo la parola al Bundestage ricordand che in tre casi Willy Brandt, Helmut Kohl e Gerhard Schröder lo hanno fatto per andare alla elezioni anticipate, "e questo è anche il mio obiettivo". "Fare politica non è un gioco e bisogna avere la necessaria maturità morale per farlo", ha aggiunto, sottolineando di aver licenziato il ministro delle Finanze Christian Lindner e che la "recita" dei liberali non ha danneggiato soltanto la reputazione del governo ma anche quella della democrazia.

Scholz: "Noi maggiori sostenitori Kiev ma non manderò soldati"

"La Germania è il maggiore sostenitore in Europa dell'Ucraina. Se la Russia vince la nostra sicurezza in Germania sarà in pericolo nel lungo periodo", ha dettoancora Scholz parlando al Bundestag. Poi ha ribadito che la Germania non consegnerà armi a lungo raggio in grado di colpire la Russia in profondità come i Taurus: "E certamente con me cancelliere non saranno mandati soldati tedeschi in Ucraina".

Scholz: "Mi batterò per portare il salario minimo a 15 euro"

Il cancelliere tedesco ha poi proseguito: "Mi batterò nella prossima campagna elettorale per alzare il salario minimo da 15 euro l'ora". "Rispetto significa anche poter vivere del proprio lavoro. Nella scorsa legislatura avevo promesso di portare il salari minimo a 12 euro. Ho mantenuto questo impegno", ha spiegato, aggiungendo che nella situazione attuale servirebbe che aumentasse almeno al 14.