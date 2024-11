Germania, le ombre di Trump e Afd sulla crisi di governo

L'equilibrio precario tra Spd, Verdi e Liberali si è rotto. Il cancelliere non pare più in grado di sostenere, da un lato, la spinta per un rafforzamento della spesa sociale e la volontà di accelerare la transizione energetica, dall'altro, il presidio dell'Fdp per non aumentare le tasse. I tedeschi potrebbero votare a gennaio, a pochi giorni dall'insediamento del tycoon alla Casa Bianca, con il partito di estrema destra che incombe alle spalle della Cdu