Zelensky: piano di resilienza in 10 punti 'per una Ucraina forte' LIVE

La società europea di tecnologia della difesa Frankenburg Technologies, operante in Estonia, Lettonia e Ucraina, intende iniziare un programma di produzione di missili di difesa aerea. Lo ha comunicato l'amministratore delegato dell'azienda ed ex segretario di stato del ministero della Difesa estone, Kusti Salm. Parlando con i giornalisti, Salm ha sottolineato che l'obiettivo è la creazione di razzi a costo contenuto in grado di abbattere droni e aerei senza pilota. Kust ha aggiunto che la produzione di missili avverrà in Lettonia e che i primi esemplari saranno messi in commercio già nel corso del 2025.