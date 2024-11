Ucraina, Meloni vede Rutte: “Con Nato obiettivo comune è pace giusta”

Al centro del colloquio tra la presidente del Consiglio e il segretario generale della Nato c'è stato "il sostegno degli alleati alla legittima difesa dell'Ucraina", ha detto la premier al termine della riunione. Secondo Meloni, “l'obiettivo comune" è quello di "costruire le migliori condizione possibili per una pace giusta" e "il ruolo di coordinamento che la Nato può esercitare e deve esercitare a questo punto di vista per aiutare l'Ucraina a guardare avanti"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi il segretario generale della Nato, Mark Rutte. “Al centro del colloquio" c'è stato "il sostegno degli alleati alla legittima difesa dell'Ucraina", ha precisato la premier al termine della riunione. Secondo Meloni, “l'obiettivo comune rimane costruire le migliori condizione possibili per una pace giusta" e "il ruolo di coordinamento che la Nato può esercitare e deve esercitare a questo punto di vista per aiutare l'Ucraina a guardare avanti". Nel corso dell'incontro, la presidente del Consiglio e il segretario della Nato hanno chiarito ancora una volta i propri obiettivi. "L'Italia farà la propria parte, come l'ha fatta finora, per continuare uniti a difendere quei valori che guidano l'Alleanza da 75 anni e che hanno garantito ai nostri popoli pace e sicurezza", ha aggiunto Meloni.

Meloni: “L'Italia ha sempre fatto la propria parte”

Durante il colloquio, Meloni e Rutte hanno approfondito la questione del futuro dell'Ucraina. "L'Italia da questo punto di vista ha sempre fatto la propria parte, siamo arrivati al nuovo pacchetto di aiuti militari concentrandoci come sempre in particolare sui sistemi di difesa antiaerea che significa soprattutto difendere la popolazione civile. Questo al netto del sostegno che l'Italia continua a dare a 360 gradi dal punto di vista umanitario fino alla ricostruzione", ha sottolineato la premier, secondo cui l'incontro con il segretario della Nato è stato “l'occasione per ribadire da parte nostra il ruolo fondamentale del'Italia all'interno dell'alleanza atlantica, leader per qualità e quantità della nostra azione: siamo il primo contributore in termini assoluti alle missioni e quindi anche al bilancio della Nato". Poi ha aggiunto: "Il ruolo delle nostre azioni si articola lungo il fianco orientale ma anche con i dispositivi navali nel Mediterraneo", oltre "allo storico impegno nella regione dei Balcani che per l'Italia rimane cruciale".

Meloni: “Fondamentale garantire la collaborazione internazionale”

Con il Segretario generale della Nato Mark Rutte "abbiamo ovviamente discusso di come rafforzare l'Alleanza nel suo complesso”, ha specificato Meloni nella conferenza stampa a seguito dell'incontro. “Come sapete, noi sosteniamo da sempre la necessità che al pilastro nordamericano della Nato si affianchi un solido pilastro europeo, è una visione che condividiamo con il nuovo Segretario Generale e condividiamo il fatto che è essenziale per tutti noi lavorare a un'industria europea della difesa che sia innovativa, che sia competitiva, che sfrutti la complementarietà tra la Nato e l'Unione Europea”. Poi ha aggiunto: “Con il segretario Rutte siamo d'accordo che è fondamentale, da questo punto di vista, garantire la collaborazione internazionale sia in Europa sia con i nostri alleati nordamericani".