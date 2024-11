Introduzione

Gli ucraini potrebbero sviluppare una rudimentale bomba nucleare in breve tempo, se il presidente eletto americano Donald Trump decidesse di non sostenerli più militarmente contro la Russia. L’informazione è stata riportata ieri, 14 novembre, dal Times che ha citato il documento di un think tank ucraino (il Center for Army, Conversion and Disarmament Studies, Cacds) presentato al ministero della Difesa di Kiev. Gli ucraini però hanno subito smentito. E un portavoce del ministero degli Esteri ha sottolineato: "Non possediamo, sviluppiamo o intendiamo acquisire armi nucleari".

Ma quello di Kiev con l'atomica è uno scenario verosimile? E quali sarebbero le conseguenze? Molto dipende anche dal ruolo che giocheranno nel conflitto, nei prossimi mesi, gli Stati Uniti