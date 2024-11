Guerra Ucraina Russia, Scholz a Putin: "Ferma conflitto". LIVE

Dopo due mesi di schermaglie fatte di mezzi annunci e smentite, alla fine la telefonata tra Vladimir Putin e Olaf Scholz c'è stata. Un colloquio probabilmente accelerato dalla vittoria di Donald Trump, con il quale il cancelliere tedesco si è sentito la scorsa settimana per poi annunciare di essere pronto a "lavorare insieme per il ritorno della pace in Europa".

Ma le parti hanno affermato di aver tenuto duro sulle loro posizioni. Il governo tedesco ha detto che il cancelliere ha esortato la Russia a ritirare le truppe ed "essere disposta a negoziare con l'Ucraina" per "una pace giusta e duratura". Scholz ha anche sottolineato "la determinazione della Germania a sostenere Kiev per tutto il tempo necessario nella sua lotta difensiva contro l'aggressione russa". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che la prossima settimana verrà presentato il Piano di resilienza interna dell'Ucraina, composto da 10 punti.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: