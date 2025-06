Guerra in Iran, la mappa dei voli sospesi da e per il Medio Oriente

Dopo l'attacco iraniano a una base statunitense in Qatar come rappresaglia per gli attacchi americani in Iran, anche il Kuwait ha annunciato la chiusura del suo spazio aereo “fino a nuovo avviso”. “Nell'interesse della sicurezza del Paese, e alla luce delle misure precauzionali adottate da diversi Paesi confinanti, tra cui la chiusura dei loro aeroporti e dello spazio aereo, lo Stato del Kuwait annuncia la chiusura temporanea del suo spazio aereo come misura precauzionale, con effetto da oggi fino a nuovo avviso", ha dichiarato la direzione generale dell'Aviazione civile del Kuwait in una nota