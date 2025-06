La tv Usa Fox riporta della minaccia di un attacco "imminente" alla base americana di Al Udeid, in Qatar. "Lo stop ai voli fa parte di una serie di misure precauzionali adottate in base agli sviluppi nella regione". I tracciati su FlightRadar mostrano già i primi voli diretti a Doha cambiare rotta. L'Hamad International Airport di Doha è considerato uno snodo globale strategico situato tra Europa, Asia e Africa.

Il Qatar chiude lo spazio aereo per precauzione "al fine di garantire la sicurezza di cittadini, residenti e visitatori". Lo rende noto il ministero degli Esteri di Doha in una nota, visto il conflitto che sta colpendo Israele e Iran ( LIVEBLOG ), aggiungendo che "questa disposizione fa parte di una serie di misure precauzionali adottate in base agli sviluppi nella regione". I tracciati su FlightRadar mostrano già i primi voli diretti a Doha cambiare rotta.

Minaccia di attacco imminen te a base Usa

In Qatar inoltre c'è la più grande base degli Stati Uniti della regione, quella di Al Udeid, che ospita più di 10.000 soldati ed è la sede del Us Central Command.

La tv Usa Fox riporta, citando fonti, della minaccia di un attacco "imminente" alla base americana in Qatar.

Il ministero qatarino afferma che "le autorità stanno monitorando attentamente e costantemente la situazione, valutando gli sviluppi in coordinamento con i partner regionali e internazionali e forniranno tempestivamente al pubblico informazioni aggiornate attraverso i canali ufficiali". Nella nota, Doha ribadisce inoltre che "la sicurezza di tutti gli individui nello Stato del Qatar rimane una priorità assoluta".

La base Usa

Al Udeid, 45 chilometri a sud-ovest di Doha, è la più importante installazione militare statunitense in Medio Oriente. La sua costruzione risale al 1996, subito dopo la prima guerra del Golfo, per il non trascurabile costo di 1 miliardo di dollari. La base ospita quasi 100 aerei e droni e oltre 10mila soldati. Le foto satellitari di inizio giugno mostravano almeno 40 velivoli parcheggiati sulle piste, tra cui Hercoles C-130 da trasporto: il 19 giugno erano quasi tutti spariti. Al Udeid funge da quartier generale avanzato del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ed è stata fondamentale per le operazioni in Iraq, Siria e Afghanistan. Ospita aerei da combattimento a rotazione e il 379th Air Expeditionary Wing, con compiti di trasporto aereo, intelligence, rifornimento, sorveglianza, ricognizione ed evacuazione aeromedica. Ad al Udeid hanno base anche la forza aerea del Qatar e la britannica Royal Air Force. Occupa una superficie di 35 chilometri quadrati su cui sorgono circa 250 edifici. Il presidente Trump aveva visitato la base il 15 maggio, nel suo tour nel Golfo.

Snodo strategico

L'Hamad International Airport di Doha è considerato uno degli aeroporti più importanti al mondo in quanto snodo globale strategico situato tra Europa, Asia e Africa. E' un hub ideale per i voli intercontinentali e permette collegamenti rapidi tra Occidente e Oriente con tempi di volo efficienti e ospita la base operativa della Qatar Airways che usa lo scalo per collegare oltre 170 destinazioni globali, rendendolo uno degli aeroporti con piu' connessioni internazionali.

L'aeroporto riflette il ruolo del Qatar come hub finanziario e diplomatico della regione ed è costruito per gestire oltre 50 milioni di passeggeri l'anno. Dispone di una delle piste più lunghe del mondo (4.850 metri), adatta anche a superjumbo come l'A380. Ha comunque meno connessioni di un altro importante hub del Golfo come Dubai.