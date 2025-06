Medio Oriente, Iran attacca base Usa in Qatar: reazioni internazionali

L'Algeria, membro non permanente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, ha espresso "profondo rammarico e viva preoccupazione" per il livello di escalation raggiunto in Medio Oriente, a seguito delle "violazioni della sovranità del Qatar e della sacralità del suo territorio”. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri algerino in un comunicato. Algeri ha definito tali atti come "violazioni gravi e inaccettabili", ribadendo "la piena solidarietà e il sostegno dell'Algeria al fratello Qatar per affrontare e superare questa prova". Alla luce di una crisi che "non mostra alcun segno di attenuazione", Algeri ha rivolto un appello urgente a tutti gli attori interessati alla sicurezza e stabilità della regione, affinché si mobilitino "per sventare i piani criminali e distruttivi che mirano a imporre un'egemonia assoluta sui popoli e gli Stati della regione". Secondo la dichiarazione, "questa volontà egemonica non viene più nascosta, ma apertamente rivendicata senza timore di alcuna responsabilità, giudizio o sanzione"