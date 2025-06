Grossi: "Cessate il fuoco per ispezioni Aiea in siti nucleari Iran"

Il direttore generale dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi, ha chiesto un cessate il fuoco in Iran con l'obiettivo di consentire agli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica di poter effettuare ispezioni nei siti nucleari iraniani, colpiti dai raid americani delle scorse ore. Lo ha ribadito intervenendo nel corso della riunione di emergenza del Consiglio dei governatori dell'Aiea svoltasi a Vienna, nella quale Grossi ha sottolineato che "accertare i fatti sul campo è un prerequisito per qualsiasi accordo e ciò può essere fatto solo tramite le ispezioni dell'Aiea''. Grossi, proponendo la ''massima moderazione'', ha anche spiegato che ''è necessario che vi sia una cessazione delle ostilità affinché si verifichino le necessarie condizioni di sicurezza e protezione, affinché l'Iran possa consentire alle squadre dell'Aiea di accedere ai siti per valutare la situazione''.

