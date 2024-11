Guerra Ucraina, Zelensky: fine guerra nel 2025. Ribadito sostegno G7

1000 giorni dall’inizio della guerra in Ucraina. Ribadito sostegno del G7, per i leader Mosca è “l'unico ostacolo alla pace”. L'Ucraina "deve fare di tutto per porre fine alla guerra nel 2025 attraverso la via diplomatica" ma partendo da una "Ucraina forte". Ne è convinto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Come possono esserci trattative semplicemente con un assassino? Se parliamo con Putin e non siamo rafforzati nelle condizioni in cui ci troviamo non si tratta di una pace giusta", ha affermato. "La posizione di Trump è molto importante, l'atteggiamento dell'America verso di noi è molto importante" e gli americani "oggi sono dalla parte di Kiev". Domani G20 in Brasile.









