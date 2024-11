Guerra Ucraina Russia, sì di Biden a missili Usa contro Mosca. LIVE

Il leader nordcoreano Kim Jong Un critica la politica Usa e dell'Occidente in Ucraina che rischia di innescare un conflitto globale. Lo riferiscono i media statali nordcoreani. In particolare, Kim valuta che gli Stati Uniti e l'Occidente stanno usando l'esercito ucraino come "truppe d'assalto" per combattere la Russia. Da parte loro, invece, Seul e Washington hanno accusato la Corea del Nord, dotata di armi nucleari, di aver inviato più di 10 mila soldati per aiutare la Russia a combattere l'Ucraina. In cambio Kim punta a ricevere la tecnologia avanzata di Mosca, oltre all'esperienza di battaglia per le sue truppe. Pyongyang ha negato lo spiegamento e Kim non l'ha menzionato in un discorso ai comandanti di battaglione trasmesso dall'agenzia di stampa ufficiale Korean Central News Agency. Gli Usa e l'Occidente stanno usando il conflitto in Ucraina per "ampliare la portata dei loro interventi militari a livello globale", ha affermato Kim. Stanno anche cercando di "migliorare la loro esperienza di combattimento, con l'Ucraina usata come truppe d'assalto" contro la Russia, ha proseguito. "La continua assistenza militare all'Ucraina è motivo di preoccupazione per una Terza guerra mondiale" da parte di Washington, ha insistito. Kim ha anche giurato che il suo Paese avrebbe rafforzato la sua difesa dalle armi nucleari "senza limiti". Il suo avvertimento arriva dopo che Seul ha affermato la scorsa settimana che le truppe nordcoreane avevano già iniziato a "impegnarsi in operazioni di combattimento" insieme alle forze russe vicino al confine con l'Ucraina. Kim "probabilmente sta tenendo a mente la possibilita' di ulteriori schieramenti per supportare la guerra della Russia in Ucraina", ha valutato Hong Min, analista senior presso il Korea Institute for National Unification. La scorsa settimana, la Corea del Nord ha ratificato un patto di difesa storico con Mosca, formalizzando mesi di rafforzamento dei legami militari tra due nazioni che erano alleate comuniste durante la Guerra fredda. In cambio dell'invio di truppe, l'Occidente teme che la Russia stia offrendo alla Corea del Nord un supporto tecnologico che potrebbe far progredire il programma di armi nucleari di Pyongyang. Di recente ha sparato una salva di missili balistici e testato un nuovo Icbm a combustibile solido. L'invio di truppe in Russia da parte dello Stato dotato di armi nucleari ha portato a un cambiamento di tono da parte di Seul, che finora ha resistito alle richieste di inviare armi letali a Kiev, ma ha recentemente indicato che potrebbe modificare la sua politica di non fornitura.