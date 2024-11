G20, Meloni a Rio per il summit. Dichiarazione finale in salita

Le due guerre, quella in Ucraina soprattutto, alla luce dei pesanti raid russi sulle infrastrutture civili, stanno complicando la trattativa per arrivare a un documento conclusivo che possa essere sottoscritto da tutti

A Rio de Janeiro va in scena il G20. Il vertice doveva essere in continuità con il G7 italiano, per proseguire nell'apertura e nel dialogo con tutti, a partire dal Sud

Globale. Una priorità per Giorgia Meloni, che aveva dato mandato agli sherpa di promuovere l'esperienza italiana a partire da quel piano contro la povertà che fa il paio con l'Alleanza lanciata da Luiz Inacio Lula da Silva, che l'Italia si appresta a sottoscrivere. Ma le due guerre, e quella in Ucraina soprattutto, alla luce dei pesanti raid russi sulle infrastrutture civili, stanno complicando la trattativa per arrivare a una dichiarazione finale che possa essere sottoscritta da tutti.