Elezioni in Ecuador, ballottaggio tra Daniel Noboa e Luisa González

Si tratta del secondo ballottaggio presidenziale in meno di due anni nel paese sudamericano. I seggi elettorali hanno aperto alle 7 del mattino ora locale, con più di 13 milioni di persone aventi diritto al voto. A causa della mancanza di condizioni logistiche, i residenti in Venezuela non possono votare

È arrivato in Ecuador il momento del ballottaggio per le elezioni presidenziali tra il presidente in carica, Daniel Noboa, e l'avvocato di sinistra Luisa González. È il secondo ballottaggio presidenziale in meno di due anni nel paese sudamericano. I seggi elettorali hanno aperto alle 7 del mattino ora locale, con più di 13 milioni di persone aventi diritto al voto. Al primo turno delle elezioni di febbraio Noboa ha ottenuto il 44,17% dei voti, mentre González ha raccolto il 44%. Per mancanza di condizioni logistiche i residenti in Venezuela sono stati esclusi dal voto.