Biden aiuta l'Ucraina in vista dell'inverno (e di Trump)

Il presidente Usa ha dato il via libera all'impiego di missili Atacms a lungo raggio su suolo russo. Kiev potrà usarli, sì, ma solo a scopo difensivo. Il terzo inverno di guerra è alle porte e l'obiettivo strategico è di prolungare la resistenza ucraina per consentirle di mantenere il controllo di aree decisive in vista di eventuali negoziati sulla fine del conflitto, già annunciato dal tycoon