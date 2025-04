Dazi, Trump: “Prossima settimana annuncio tariffe sui semiconduttori”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che nuove tariffe sui semiconduttori potrebbero essere annunciate "nel corso della prossima settimana" e potrebbero entrare in vigore "in un futuro non lontano". Nel frattempo, il presidente cinese Xi Jinping è arrivato in Vietnam per il suo primo viaggio ufficiale all'estero: l'obiettivo è rafforzare i legami commerciali regionali e compensare l'impatto dei dazi Usa su Pechino

In arrivo nuovi dazi anche sui semiconduttori. A confermarlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, anticipando che nuove tariffe potrebbero essere annunciate "nel corso della prossima settimana". "I dazi entreranno in vigore in un futuro non lontano", ha detto il capo della Casa Bianca, riferendosi alle tasse specifiche sui semiconduttori che seguirebbero misure simili per acciaio, alluminio e automobili. Alla domanda su quale sarebbe stata l'aliquota per i semiconduttori, il tycoon ha risposto: "Lo annuncerò nel corso della prossima settimana". Intanto, rimbalzano le borse alla riapertura dei mercati dopo il fine settimana, con una lieve ripresa dei futures su Wall Street (+0,8%).