Guerra Ucraina Russia, quanti sono stati i morti fino ad ora?

Il bilancio dei morti della guerra in Ucraina ha ormai raggiunto cifre drammatiche. A circa 1000 giorni dall’inizio del conflitto, secondo le forze armate di Kiev sono 719.240 i soldati russi uccisi o feriti nel Paese dal 22 febbraio 2022. Il 2024, secondo le stime ucraina, sarebbe stato pesante per le forze russe, con circa 360mila vittime da inizio anno. Mosca spinge intanto sull’aumento dei fondi destinati alle truppe, così da incentivare l’arruolamento. Le Nazioni Unite stimano la presenza in Russia di circa 37,7 milioni di persone con età compresa tra i 20 e 59 anni, il che indicherebbe per Mosca la possibilità di sopportare perdite ingenti per anni, almeno sotto il profilo numerico delle forze armate, escludendo eventuali difficoltà nella fornitura di mezzi e attrezzature militari.