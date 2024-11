Introduzione

Lo stanziamento di migliaia di soldati nordcoreani a fianco di Mosca, il nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina approvato dall’Unione europea, l’intensificarsi degli attacchi russi con l’arrivo dell’inverno, le voci e le smentite sull'atomica in mano a Kiev, il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca che si avvicina (e con lui un nuovo approccio degli Stati Uniti al conflitto).

Restano molti i fronti aperti nell’ambito della guerra in Ucraina che - come ricordano molte organizzazioni umanitarie – il 19 novembre raggiungerà i suoi mille giorni: era il 24 febbraio 2022 quando Vladimir Putin dava ufficialmente il via alla sua "operazione militare speciale" contro l’Ucraina. L'Europarlamento terrà una sessione plenaria straordinaria per celebrare "coraggio e audacia del popolo ucraino", con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento.