Corea del Nord, Kim Jong Un ordina la produzione di droni kamikaze

I test dei droni di Kim Jong-un

Come riporta la Korean Central News Agency (Kcna) “nel test, i droni hanno colpito con precisione i bersagli dopo aver volato lungo diverse rotte tattiche preimpostate in distanze di attacco”. La Corea del Nord ha svelato per la prima volta i suoi droni d'attacco lo scorso agosto: sono progettati per trasportare esplosivi e per essere deliberatamente lanciati contro obiettivi nemici, agendo di fatto come missili guidati. Questi dispositivi, come si legge sul Times, “potrebbero essere stati forniti dalla Russia” considerando “l'amicizia tra Kim e Vladimir Putin”. Mosca, a sua volta, “potrebbe aver ottenuto progetti per i droni Lancet dall'Iran, che è invece sospettato di averli rubati a Israele”.