Antoni Gaudì, dichiarato venerabile l'architetto della Sagrada Familia

Antoni Gaudì, architetto spagnolo noto in tutto il mondo per aver diretto i lavori per la costruzione della Sagrada Familia, a Barcellona, è "Venerabile". Papa Francesco, nell'udienza concessa oggi al cardinale Marcello Semeraro (Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi), ha riconosciuto le virtù eroiche dell'"Architetto di Dio".