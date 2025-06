Le Monde omaggia Mattarella, "l'ultimo dei democratici"

''La capacità di mediazione del presidente gli permette di mantenere il dialogo con il governo per far prevalere la Costituzione", scrive il prestigioso quotidiano francese

''Sergio Mattarella, l'ultimo dei democratici'': questo il titolo di un lungo ritratto che il quotidiano francese Le Monde consacra oggi al presidente della Repubblica italiana. ''Questo uomo discreto di 83 anni non era destinato alla politica, ma l'assassinio del fratello, da parte della Mafia, nel 1980, lo ha costretto a farlo. Repubblicano intriso di valori cristiani, difensore della Costituzione, il presidente della Repubblica italiana dal 2015 gode di una legittimità che nemmeno la destra al potere contesta'', sottolinea il giornale francese, spiegando tuttavia che ''il mondo di Mattarella" e quello, della premier, Giorgia Meloni, sono "separati da una distanza abissale''. Ma ''la capacità di mediazione del presidente gli permette di mantenere il dialogo con il governo per far prevalere la Costituzione".