Germania, Scholz licenzia il ministro delle Finanze Lindner

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha licenziato il suo ministro delle Finanze, il liberale Christian Lindner. Secondo la Bild, oggi Lindner, in occasione della riunione del comitato di coalizione in corso presso la Cancelleria a Berlino, aveva proposto a Scholz e al ministro dell'Economia Robert Habeck di indire nuove elezioni a inizio 2025. Scholz ha motivato la decisione di licenziare Lindner con la necessità di "evitare danni al nostro Paese". "Troppe volte ha tradito la mia fiducia", ha affermato. Il cancelliere ha poi aggiunto che intende chiedere la fiducia in Parlamento il 15 gennaio. "In questo modo, i membri del Parlamento potranno decidere se aprire la strada per le elezioni anticipate", che potrebbero tenersi entro la fine di marzo.

"Nessuna fiducia per un'ulteriore cooperazione" "Troppo spesso il ministro federale Lindner ha bloccato le leggi in modo irrilevante", ha detto Scholz in un durissimo commento sul suo ormai ex alleato. "Troppo spesso si è impegnato in meschine tattiche di partito. Troppo spesso ha tradito la mia fiducia". Scholz ha ripetuto: "Non c'è alcuna base di fiducia per un'ulteriore cooperazione. Un serio lavoro di governo non è possibile in questo modo". Il Paese, ha concluso, "non può essere sottoposto "a questo tipo di comportamento".

Il commento di Lindner "Olaf Scholz ha appena dimostrato di non avere la forza di guidare il Paese verso una nuova partenza". Lo ha detto il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner, in dichiarazioni rilasciate in cancelleria dopo l'annuncio ufficiale del suo licenziamento da parte del Kanzler. Lindner ha accusato il cancelliere di aver proceduto ad un "calcolata rottura del governo", partendo il paese "nell'insicurezza". Lindner ha spiegato che il cancelliere aveva "posto l'Ultimatum" di rinunciare al freno al debito. Le legge sul pareggio di bilancio che per costituzione impone alla Germania il pareggio dei conti, cavallo di battaglia del ministro. Lindner ha poi affermato che le proposte di Scholz sono "opache e non ambiziose", aggiungendo che il proprio contributo - il documento sulla svolta economica - non sia stato preso in considerazione neppure come "consulenza".