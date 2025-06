Epstein Files, perché potrebbero essere un problema per Trump

Sul caso Epstein, il 27 febbraio 2025, l’attorney general Pamela Bondi ha reso nota (solo) una prima parte di documenti declassificati che però contenevano in gran parte documenti precedentemente trapelati, anche se mai resi pubblici in via ufficiale dal governo americano.

Le carte non avevano svelato nulla che non si sapesse, confermando i rapporti fra Trump e l'ex finanziere accusato di pedofilia. Il nome del presidente americano compare anche nel registro dell'aereo di Epstein, il famigerato 'Lolita Express'. Il tycoon viaggiò sul velivolo insieme a Epstein l'11 ottobre 1993 e poi ancora il 15 maggio del 1994 con l'allora moglie Marla Maples, la figlia Tiffany e la babysitter: prima da Palm Beach all'aeroporto Reagan di Washington e poi da Washington allo scalo di Teteboro, in New Jersey. I contatti fra Epstein e Trump erano noti da tempo ed erano già emerse anche delle foto che li immortalavano insieme. Non si sa però se i documenti non ancora resi noti contengano ulteriori dettagli.