Scontro Trump-Musk, Casa Bianca programma telefonata riconciliatoria

La Casa Bianca starebbe cercando di smorzare i toni dello scontro tra il presidente Usa Donald Trump ed Elon Musk : lo staff del tycoon vorrebbe programmare per oggi, 6 giugno, una telefonata per provare a riconciliare i rapporti tra i due, scrive Politico. Dopo giorni di polemiche e tensioni che i diretti interessati hanno provato a nascondere, almeno in apparenza, ormai è infatti battaglia aperta. “Gli ho chiesto di andarsene ed è impazzito”, ha detto ieri Trump, in riferimento alla dipartita di Musk dalla guida del Doge, il Dipartimento per l’efficienza governativa, nuovo organo dell’amministrazione Usa dedicato ai tagli della spesa pubblica. La miccia l’aveva però già accesa pubblicamente lo stesso Ceo di Tesla, attaccando la legge di bilancio di Trump, criticandola perché “aumenta il deficit e mette a rischio il lavoro del Doge”. Ma sarebbero anche altri i motivi della discordia.

Trump: "Modo migliore per risparmiare? Tagliare contratti di Musk"

Soltanto lo scorso 30 maggio, Trump aveva assicurato in una conferenza stampa congiunta con Musk che il loro sodalizio era ancora forte e che l’imprenditore sarebbe tornato in futuro a lavorare con lui. Adesso la musica è diversa: “Il modo migliore per risparmiare nel bilancio è porre fine ai sussidi e ai contratti governativi di Elon. Mi ha sempre sorpreso che Biden non l'avesse fatto!', dice il presidente.

Musk: "I file di Epstein non sono pubblicati perché c'è Trump"

Musk risponde definendo Trump “un ingrato” che senza il suo supporto non avrebbe nemmeno vinto le elezioni. Minaccia di fondare un proprio partito e poi sgancia l’attacco più grande: “Trump è nei file di Epstein. Ecco perché non sono stati resi pubblici”. Lo scorso 27 febbraio l'attorney general Pamela Bondi aveva reso nota una prima parte di documenti declassificati del caso Epstein, che però contenevano in gran parte documenti precedentemente trapelati, anche se mai resi pubblici in via ufficiale dal governo americano. Le carte non avevano svelato nulla di nuovo, confermando i rapporti fra Trump e l'ex finanziere accusato di pedofilia morto suicida in carcere. Il nome del presidente americano compare anche nel registro dell'aereo di Epstein, il famigerato 'Lolita Express'. I contatti fra Epstein e Trump erano dunque noti da tempo ed erano emerse anche delle foto che li immortalavano insieme. Non è dato sapere se i documenti non ancora resi noti contengano novità.