Scontro Musk-Trump, Tesla crolla in Borsa: persi 152 miliardi dollari

Il durissimo botta e risposta tra il presidente degli Stati Uniti e il patron di Tesla fa crollare a Wall Street l'azienda di Musk che cede il 14,26%. In calo dell'8% anche la Trump Media and Technology Group Corp. Ma Trump sostiene che è tutto a posto, presto ci sarà una telefonata riparatrice

L'idillio tra Donald Trump ed Elon Musk, perno dell'amministrazione per 5 mesi, si incrina e Wall Street precipita: Tesla cede il 14,26%, pari a 152 miliardi in capitalizzazione; in calo dell'8% anche la Trump Media and Technology Group Corp.

Un durissimo botta e risposta che evidentemente lascia il segno. "Taglio i tuoi contratti, sei impazzito. Sono molto deluso", dice Trump. "E' il momento di fondare un nuovo partito", afferma Musk, che sgancia la "bomba" e associa il presidente ad uno dei casi più controversi e spinosi degli ultimi anni: "Il nome di Trump è nei file di Epstein, la verità verrà fuori". Come se non bastasse, dice "sì" all'ipotesi di impeachment. E con SpaceX minaccia lo stop alle capsule Dragon.

I motivi dello scontro

Il pomo della discordia, apparentemente, è l''One Big Beautiful Act' con cui Trump ridisegna i conti pubblici americani e vara la riforma fiscale. Per il presidente, una svolta epocale che taglierà le tasse del ceto medio. Per Musk, un abominio che gonfierà il deficit e finirà per vanificare il lavoro del Doge, il Dipartimento per l'efficienza governativa che il numero 1 di X, Tesla e Space X ha guidato da gennaio. "Mi è sempre piaciuto Elon, avevamo un grande rapporto, non so se lo avremo ancora", dice Trump, nello Studio Ovale con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, rispondendo alle domande dei giornalisti. Musk da giorni martella con i suoi tweet, critica la legge e invita il Senato a "ucciderla". "Sono molto deluso da Elon, io l'ho aiutato molto. Lui non ha ancora detto niente di male su di me, sono sicuro che questa sarà la prossima cosa", aggiunge il presidente.