Caso Epstein, resa nota la prima parte della lista. Di cosa si tratta

Nato a New York nel 1953, Jeffrey Epstein intraprese inizialmente la carriera di insegnante di fisica e matematica, per poi dedicarsi al settore bancario e finanziario. Dopo aver lavorato per la Bear Stearns, l'imprenditore fondò nel 1981 la propria società di consulenza, l'Intercontinental Assets Group Inc. Nel 2008 fu condannato per abusi sessuali su minori in Florida, scontando solo 13 mesi di carcere grazie a un controverso patteggiamento. Undici anni dopo, nel 2019, venne nuovamente arrestato e condannato con l’accusa federale di traffico sessuale di minori tra Florida e New York. L'imprenditore si tolse la vita il 10 agosto dello stesso anno nel carcere del Metropolitan Correctional Center di New York