Attentato a Magdeburgo, in Italia innalzata vigilanza mercatini Natale

Dopo l’attentato in Germania, nella grande piazza di Magdeburgo , del 20 dicembre, a un mercatino di Natale , in cui sono rimaste uccise almeno cinque persone e oltr 200 sono rimaste ferite, si rafforzano le misure di sicurezza in Italia. È stato infatti disposto l’ "immediato rafforzamento" della vigilanza nelle aree "maggiormente attrattive sotto il profilo turistico e commerciale", dove vengono allestiti "mercatini e fiere natalizie", nonché nei siti che ospitano "eventi di intrattenimento" e presso gli obiettivi sensibili e i siti ritenuti a rischio. Le misure sono contenute in una circolare della Polizia inviata a Prefetture e Questure. Ordinata anche l'immediata implementazione dell'attività informativa, investigativa e di controllo del territorio.

Piantedosi convoca vertice sicurezza

Inoltre, si è riunito questa mattina al Viminale il Comitato di analisi strategica antiterrorismo con rappresentanti delle forze di Polizia e dell’Intelligence per valutare i profili di rischio in vista del Giubileo e delle prossime festività. Agli esiti della riunione il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha convocato, per questo pomeriggio, i vertici degli apparati di sicurezza per fare un punto sulla situazione.

Mercatino di Bolzano super blindato

Per quanto riguarda i mercatini natalizi, quello di Bolzano si presenta oggi super blindato. In piazza Walther agli ingressi c'è un vero e proprio cordone di pattuglie delle forze dell'ordine, mentre uomini della Protezione civile dell'Ana stanno posando ulteriori barriere di cemento per ostacolare a mezzi non autorizzati l'ingresso in piazza. A Bolzano comunque non sono mai andati in pensione i new jersey installati nel centro storico dopo l'attentato al mercatino a Berlino nel 2016. Sono infatti ancora in servizio i dissuasori 'artistici' che furono allestiti da quattro artisti locali, non senza polemiche. Anche a Trento è forte la presenza della forze dell'ordine, in divisa e in borghese, con un presidio di sicurezza e cubi di cemento in piazza Fiera.