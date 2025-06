Scappa in treno a 7 anni per un gelato a Milano. Madre: "È plusdotato"

Un bambino di 7 anni si sarebbe allontanato da casa, alla ricerca di un gelato. Per averlo il piccolo avrebbe percorso un chilometro a piedi per raggiungere la stazione, e poi venti minuti sul treno diretto a Milano zona Cadorna dove, ricordava, c'era una gelateria buona. Lì i poliziotti lo hanno notato, gli hanno parlato e poi hanno diramato una foto per il riconoscimento. Poco dopo i genitori, preoccupati, sono arrivati per riprendersi il figlio che secondo la madre sarebbe "plusdotato, iperattivo, un'intelligenza sopra la norma”.

Che cosa è successo

Secondo la storia raccontata dal Corriere della Sera, il bambino avrebbe escogitato un piano articolato: "Ha curato i minimi dettagli. Conosce la strada per arrivare in stazione. Si è tolto l'orologio con il gps incorporato, ha aperto il cancello in autonomia, e una volta salito sul treno si è seduto di fianco ad una signora anziana facendo finta di conoscerla. Così è arrivato dove voleva", ha spiegato la mamma, insegnante nel Varesotto.

“Un bambino plusdotato”

"È un bambino plusdotato”, ha raccontato la madre. “Si tratta di bimbi che apprendono prima molte cose, altre in maniera più lenta ma spesso non hanno un buon comportamento. Sul fronte scolastico frequenta una scuola di quartiere, le insegnanti hanno lavorato tantissimo, eccellenti. Sono contenta, anche se sono consapevole che ho di fronte anni molto molto impegnativi”, ha detto ancora la donna che lamenta però "un'inadeguatezza delle strutture pubbliche" ad rapportarsi a questi bimbi. Il piano del bambino però è fallito: "Non è riuscito a mangiare il gelato e da quella sera non ha ancora mangiato uno". Intanto però la famiglia ha disattivato l'elettricità al cancello automatico. La voglia di gelato potrebbe ritornare.