Barletta, malore mentre fa il bagno in mare: muore 13enne

La ricostruzione

Non è chiara la dinamica dell’accaduto. Il giovane, di origine rumena e residente a San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, sarebbe stato aiutato da alcune persone presenti, che si sono rese conto che si trovava in difficoltà in acqua e lo hanno riportato a riva. Il 118, allertato, è intervenuto intorno alle 16.25 con l’ambulanza Mike con medico a bordo, riferisce la Asl di Barletta: "I bagnini stavano già eseguendo le manovre salvavita con defibrillatore". È stato rianimato sul posto per un’ora e trasportato in elisoccorso a San Giovanni Rotondo. Purtroppo è deceduto in ospedale verso le 19.15.