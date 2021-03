5/50 ©Getty

Sin da piccola Meghan si è battuta per la causa femminista. A soli 11 anni è riuscita a far modificare lo spot di una ditta di sapone perché giudicato troppo "sessista". In quell'occasione la giovane Meghan ha scritto una lettera all'allora First Lady Hillary Clinton, in cui si è lamentata della pubblicità in questione

Meghan in tv: "Alla Casa Reale preoccupati dal colore della pelle di Archie"